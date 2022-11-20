Характеристики товара
Описание
Настольная лампа из коллекции Katar. Тканевый абажур кремового цвета мягко рассеивает свет. Корпус в античном стиле с широким и устойчивым основанием выполнен из металла цвета хром. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E27. Настольная лампа Katar послужит отличным дополнительным источником света для спальни, зала или кабинета.
- Площадь освещения 1 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 27*21*43
Вес брутто: 1,320
Объем: 0,024
Основные характеристики
- Высота510 мм
- Ширина190 мм
- Длина250 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсеребряный