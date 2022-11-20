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Настольная лампа V2621-1T Katar 1*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа из коллекции Katar. Тканевый абажур кремового цвета мягко рассеивает свет. Корпус в античном стиле с широким и устойчивым основанием выполнен из металла цвета хром. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем E27. Настольная лампа Katar послужит отличным дополнительным источником света для спальни, зала или кабинета.

  • Площадь освещения 1 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 27*21*43

Вес брутто: 1,320

Объем: 0,024

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Ширина190 мм
  • Длина250 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсеребряный

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