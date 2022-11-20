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Настольная лампа V2883-1T Julia 1*E27*25W

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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа из коллекции Julia в современном стиле. Оригинальный каркас с рельефным плафоном образуют элегантную композицию. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет и создаёт успокаивающую атмосферу. Воздушный дизайн светильника украсит любой современный интерьер и послужит идеальным дополнительным источником света для спальни, детской или гостевой комнаты.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 25 Вт.
  • Общая мощность светильника 25 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 32*25,5*48,5

Вес брутто: 1,4

Объем: 0,040

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина200 мм
  • Длина290 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный

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