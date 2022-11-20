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Настольная лампа Lumion 4514/1T Vanessa - фото 1Настольная лампа Lumion 4514/1T Vanessa - фото 2Настольная лампа Lumion 4514/1T Vanessa - фото 3Настольная лампа Lumion 4514/1T Vanessa - фото 4

Настольная лампа Lumion 4514/1T Vanessa

8 оценок
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Бра Lumion 4514/1W Vanessa
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Бра Lumion 4514/1W Vanessa

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес2.2 кг
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкрасный, золотой

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