Характеристики товара
Описание
Лаконичная настольная лампа в дизайнерском стиле. Абажур выполнен из в нежном, кремовом цвете. Сдержанный дизайн делает серию Flake подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина260 мм
- Глубина260 мм
- Высота455 мм
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, хромированный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки1.97 кг