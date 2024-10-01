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Лампа настольная V11009-T Flake

Артикул: CH-066-628
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичная настольная лампа в дизайнерском стиле. Абажур выполнен из в нежном, кремовом цвете. Сдержанный дизайн делает серию Flake подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина260 мм
  • Глубина260 мм
  • Высота455 мм
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, хромированный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки1.97 кг

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