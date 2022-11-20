Люстра подвесная V1135-6P Violetta 6*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Классический и лаконичный дизайн подвесной люстры из коллекции Violetta выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание подчеркнуто сдержанными стеклянными плафонами светлого оттенка. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 25 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 6
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v
  • Световой поток 4550 Lm
  • Цветовая температура 4200K K

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 64*61*20

Вес брутто: 5,2

Объем: 0,080

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина620 мм
  • Диаметр620 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсеребряный, прозрачный

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