Бра V6042-1W Scrumbel

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный настенный светильник Scrumbel станет отличным дополнительным источником света в доме и впишется в любой интерьер в современном стиле. Плафон из матового стекла мягко рассеивает свет, создавая комфортное освещение. Металлический каркас в простой лаконичной форме дополняет воздушный дизайн всего бра. Светильник легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 40 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 5 м2
  • Степень защиты IP 20
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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина200 мм
  • Глубина50 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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