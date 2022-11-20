Характеристики товара
Описание
Стильная модель банкетки в обивке из мягкого велюра, прекрасно дополнит интерьер спальни или прихожей. Изящные ножки выполнены из металла в золотом цвете. Под сидением имеется ящик для хранения необходимых вещей. На ножках предусмотрены мягкие накладки, которые предотвращают повреждения напольного покрытия.
Высота банкетки: 42 см. Ширина: 110 см. Глубина: 42 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 112*30*40
Вес брутто: 14,200
Объем: 0,134
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Высота420 мм
- Глубина420 мм
- Вес12.8 кг
- Материал каркасафанера, металл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка150 кг
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1120 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки14.20 кг