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Нож десертный «Сеттеченто» сталь нержавеющая, металлически - фото 1

Нож десертный «Сеттеченто» сталь нержавеющая, металлически

Артикул: CH-061-358
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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