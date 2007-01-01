Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина215 мм
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Бэйзик Бар Селекшн», 356мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0.5 л
Нож десертный «Штутгарт» сталь нержавеющая, металлический
Нож десертный «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани» сталь нержавеющая, золотой
Нож десертный «Библос» с составной ручкой сталь нержавеющая, металлический