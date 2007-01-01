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Нож Fine десертный - фото 1

Нож Fine десертный

Артикул: CH-071-577
12 оценок
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Фотография товара Нож Chelsea десертный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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