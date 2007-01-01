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Набор для специй, «Кунстверк», фарфор, 55 мм - фото 1

Набор для специй, «Кунстверк», фарфор, 55 мм

Артикул: CH-062-816
7 оценок
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Фотография товара Набор для специй, «Кунстверк», на подставке, фарфор, 50 мм, белый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Набор для специй, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина55 мм
  • Высота90 мм
  • Вес0,354 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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Набор для специй, «Кунстверк», фарфор, 55 мм
Набор для специй, «Кунстверк», фарфор, 55 мм
от 510
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают