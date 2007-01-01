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Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный - фото 1Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный - фото 2Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный - фото 3

Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный

Артикул: CH-062-142
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр65 мм
  • Вес0,296 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

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Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный
от 1 160
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