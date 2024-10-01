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Нож десертный «Роял» сталь хромированная, серебристый - фото 1

Нож десертный «Роял» сталь хромированная, серебристый

Артикул: CH-061-414
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина205 мм
  • Ширина18 мм
  • Вес0,097 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветсеребряный

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