Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина210 мм
- Материалсталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
В упаковке 12 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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