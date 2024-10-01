Товар в корзине. Перейти
Нож десертный «Сибарис» сталь, металлический - фото 1

Нож десертный «Сибарис» сталь, металлический

Артикул: CH-061-425
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож десертный «Эмбосс» сталь нержавеющая, металлический
Фотография товара Нож десертный «Эмбосс» сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.
Следующий Нож десертный «Каллиполис» сталь, металлический
Фотография товара Нож десертный «Каллиполис» сталь, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от3 0508
3 290 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 912 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм

6
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Осло» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Осло», произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Осло»

6
В наличии 255 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Нептун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2504
1 290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Нептун»

10
В наличии 528 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Миксолоджи», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Миксолоджи», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Миксолоджи», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 369 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1.2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1.2л

6
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Рифлесси», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Рифлесси», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Рифлесси», 460мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос для подачи пластик, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос для подачи пластик, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7702
1 790 ₽Оптовая цена

Поднос для подачи пластик, белый, серый

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Мираж», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Мираж», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Мираж», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

6
В наличии 96 шт.

Другие товары из раздела ножи десертные

Настоящее фото товара Нож десертный «Эко Ансер» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Нож десертный «Эко Ансер» сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии
Настоящее фото товара Нож десертный «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Нож десертный «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая

13
В наличии 269 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Адажио» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от420
Оптовая цена

Нож десертный «Адажио» сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Риволи-Ауде» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Нож десертный «Риволи-Ауде» сталь нержавеющая, металлический

5
В наличии 1058 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Кингс Стэйнлесс Стил» сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Нож десертный «Кингс Стэйнлесс Стил» сталь нержавеющий, серебристый

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Алайниа» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от470
Оптовая цена

Нож десертный «Алайниа» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Багет винтаж» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена

Нож десертный «Багет винтаж» сталь нержавеющая

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Нож десертный «Фиори» хромоникелевая сталь, хромированная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож десертный «Фиори» хромоникелевая сталь, хромированная , произведённого компанией ChiedoCover
от960
Оптовая цена

Нож десертный «Фиори» хромоникелевая сталь, хромированная

6
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Концепт» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от930
Оптовая цена

Нож десертный «Концепт» сталь нержавеющая, металлический

6
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Нож десертный «Перле» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от330
Оптовая цена

Нож десертный «Перле» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии

Товар в корзине

Нож десертный «Сибарис» сталь, металлический
Нож десертный «Сибарис» сталь, металлический
от 420
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от3 0508
3 290 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 912 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм

6
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Осло» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Осло», произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Осло»

6
В наличии 255 шт.