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Подставка для яйца «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый - фото 1

Подставка для яйца «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый

Артикул: CH-062-593
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес147 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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