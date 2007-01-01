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Бульонная чашка 500 мл, серия "Black Raw Wood" - фото 1

Бульонная чашка 500 мл, серия "Black Raw Wood"

Артикул: CH-071-346
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр150 мм
  • Объем0.5 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

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Бульонная чашка 500 мл, серия "Black Raw Wood"
Бульонная чашка 500 мл, серия "Black Raw Wood"
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В корзине

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