Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Малави NEW черный NP, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Малави NEW черный NP
8 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Малави NEW черный NP - фото 1Стул барный Малави NEW черный NP - фото 2Стул барный Малави NEW черный NP - фото 3Стул барный Малави NEW черный NP - фото 4Стул барный Малави NEW черный NP - фото 5Стул барный Малави NEW черный NP - фото 6

Стул барный Малави NEW черный NP

Артикул: CH-080-754
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материалы: хромированный металл, газ-лифт, фанера, искусственная кожа PU. Регулировка высоты 63-83 см Максимальная нагрузка на газ-лифт до 100 кг. Мягкий барный стул с подлокотниками в стиле баухаус. Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт. Обивка сиденья: искусственная кожа. Идеальное решение для домашнего бара. Изысканный и лаконичный барный стул «Малави» – это идеальный вариант для домашней кухни, бара, ночного клуба, салона красоты или парикмахерской. Прочнейший каркас этого изделия в стиле баухаус изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично. Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Размеры стула – 92x63x46 см. Высота изделия регулируется в пределах 20 см. Устойчивая база из стали диаметром 385 мм обеспечивает безопасное использование. Поворотно-подъемный механизм газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья550/770 мм
  • Вес7.4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый

68
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89038
11 090 ₽Оптовая цена

Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас

60
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ

128
Фотография товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный

44
В наличии 57 шт.
Фотография товара Стул Орион белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Орион белый, пластиковый

46
В наличии 285 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Riva Bistrot, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Riva Bistrot, тортора

35
Фотография товара Стул Reddy, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Reddy, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Reddy, прозрачный

42
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Логан NEW велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр бежевый

26
В наличии 34 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19019
7 590 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix

13
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59035
13 190 ₽Оптовая цена

Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас

5
В наличии 17 шт.В пути 20 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Миллер 160 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390

Стол Миллер 160

48
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 100, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от24 2907
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 100, Венге

12
Настоящее фото товара Cтол Vega, D800, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Cтол Vega, D800

50
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

6
В наличии 5 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4905
4 690 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный

458
В наличии 11 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Стол обеденный Тезер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Тезер, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Тезер

191
Фотография товара Стол обеденный Mystery 130*80 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Mystery 130*80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Стол обеденный Mystery 130*80 белый

12
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 2905
8 690 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стол Пентагон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 890

Стол Пентагон

164
New
Фотография товара Стол STEFAN 180 GLOSS LUXURY PANDORA керамика, стекло/ каркас латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол STEFAN 180 GLOSS LUXURY PANDORA керамика, стекло/ каркас латте, произведённого компанией ChiedoCover
120 09039
194 090 ₽

Стол STEFAN 180 GLOSS LUXURY PANDORA керамика, стекло/ каркас латте

10
В наличии 19 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Quill, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, серый new

8
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Morris, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Morris, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул Morris, черный

9
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Флорешт, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорешт, мягкий , произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Флорешт, мягкий

13
Фотография товара Стул Marinete, велюр, светло-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, светло-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, светло-сиреневый

26
В наличии 5 шт.В пути 48 шт.
Фотография товара Стул 1213AM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1213AM, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул 1213AM

13
New
Фотография товара Стул Дели металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дели металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Дели металл белый

7
В наличии 31 шт.
New
Фотография товара Стул Бриф DD велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Бриф DD велюр тёмно-серый

7
New
Фотография товара Стул с подлокотниками Дели металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Дели металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стул с подлокотниками Дели металл белый

12
В наличии 42 шт.
New
Фотография товара Стул Yona пластиковый зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yona пластиковый зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99014
4 590 ₽

Стул Yona пластиковый зелёный

5
В наличии 107 шт.
Фотография товара Стул барный Купер NEW черный NP от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Купер NEW черный NP, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул барный Купер NEW черный NP

15

Товар в корзине

Стул барный Малави NEW черный NP
Стул барный Малави NEW черный NP
7 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Миллер 160 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390

Стол Миллер 160

48
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 100, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 100, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от24 2907
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 100, Венге

12
Настоящее фото товара Cтол Vega, D800, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Cтол Vega, D800

50
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/графит рогожка

6
В наличии 5 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности