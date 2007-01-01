Характеристики товара
Описание
Материалы: хромированный металл, газ-лифт, фанера, искусственная кожа PU. Регулировка высоты 63-83 см Максимальная нагрузка на газ-лифт до 100 кг. Мягкий барный стул с подлокотниками в стиле баухаус. Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт. Обивка сиденья: искусственная кожа. Идеальное решение для домашнего бара. Изысканный и лаконичный барный стул «Малави» – это идеальный вариант для домашней кухни, бара, ночного клуба, салона красоты или парикмахерской. Прочнейший каркас этого изделия в стиле баухаус изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично. Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Размеры стула – 92x63x46 см. Высота изделия регулируется в пределах 20 см. Устойчивая база из стали диаметром 385 мм обеспечивает безопасное использование. Поворотно-подъемный механизм газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина460 мм
- Высота1110 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья550/770 мм
- Вес7.4 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки480 мм
- Вес упаковки17.20 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики620
- Изделия стопируютсяНет