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Нож для пиццы, сталь нержавеющая, абс-пластик - фото 1

Нож для пиццы, сталь нержавеющая, абс-пластик

Артикул: CH-058-730
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина245 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0.185 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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