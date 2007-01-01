Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Флорео букле темно-серый
15 оценок
10 590
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Флорео букле темно-серый - фото 1Стул обеденный Флорео букле темно-серый - фото 2Стул обеденный Флорео букле темно-серый - фото 3Стул обеденный Флорео букле темно-серый - фото 4Стул обеденный Флорео букле темно-серый - фото 5Стул обеденный Флорео букле темно-серый - фото 6Стул обеденный Флорео букле темно-серый - фото 7

Стул обеденный Флорео букле темно-серый

Артикул: CH-080-511
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Mint, синий, без отстрочки
Фотография товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Флорео — это удачное сочетание минималистичного дизайна и уютной текстуры. Обивка из тёмно-серого букле делает модель мягкой и приятной на ощупь, добавляя светлый акцент в интерьер. Чёрный металлический каркас подчёркивает геометрию и придаёт образу современный характер. Удобная округлая спинка поддерживает поясницу, обеспечивая комфорт даже во время долгих ужинов и бесед. Прочные металлические ножки гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, оставаясь при этом визуально лёгкими и изящными. Благодаря лаконичным линиям и нейтральному цвету стул для кухни Флорео прекрасно впишется в интерьер кухни, столовой или кафе в современном, скандинавском или минималистичном стиле. Это не просто удобное место для сидения, а стильный элемент, который подчеркнёт индивидуальность вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес13 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки13.20 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул обеденный Флорео букле темно-серый
Стул обеденный Флорео букле темно-серый
10 590
