Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Флорео — это удачное сочетание минималистичного дизайна и уютной текстуры. Обивка из молочного букле делает модель мягкой и приятной на ощупь, добавляя светлый акцент в интерьер. Чёрный металлический каркас подчёркивает геометрию и придаёт образу современный характер. Удобная округлая спинка поддерживает поясницу, обеспечивая комфорт даже во время долгих ужинов и бесед. Прочные металлические ножки гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, оставаясь при этом визуально лёгкими и изящными. Благодаря лаконичным линиям и нейтральному цвету стул для кухни Флорео прекрасно впишется в интерьер кухни, столовой или кафе в современном, скандинавском или минималистичном стиле. Это не просто удобное место для сидения, а стильный элемент, который подчеркнёт индивидуальность вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина550 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота посадочного места 480 мм
- Вес13 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасафанера, металл
- Допустимая нагрузка120
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки610 мм
- Вес упаковки13.20 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики890
- Изделия стопируютсяНет