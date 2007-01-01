Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Флорео букле молочный
8 оценок
10 590
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Флорео букле молочный - фото 1Стул обеденный Флорео букле молочный - фото 2Стул обеденный Флорео букле молочный - фото 3Стул обеденный Флорео букле молочный - фото 4Стул обеденный Флорео букле молочный - фото 5Стул обеденный Флорео букле молочный - фото 6Стул обеденный Флорео букле молочный - фото 7

Стул обеденный Флорео букле молочный

Артикул: CH-080-514
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Флорео — это удачное сочетание минималистичного дизайна и уютной текстуры. Обивка из молочного букле делает модель мягкой и приятной на ощупь, добавляя светлый акцент в интерьер. Чёрный металлический каркас подчёркивает геометрию и придаёт образу современный характер. Удобная округлая спинка поддерживает поясницу, обеспечивая комфорт даже во время долгих ужинов и бесед. Прочные металлические ножки гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, оставаясь при этом визуально лёгкими и изящными. Благодаря лаконичным линиям и нейтральному цвету стул для кухни Флорео прекрасно впишется в интерьер кухни, столовой или кафе в современном, скандинавском или минималистичном стиле. Это не просто удобное место для сидения, а стильный элемент, который подчеркнёт индивидуальность вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес13 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки13.20 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

32
Хит
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой

308
В наличии 270 шт.
Фотография товара Стул Elbow интерьерный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow интерьерный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Elbow интерьерный, белый

38
Фотография товара Стул Elbow интерьерный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Elbow интерьерный, черный

38
Фотография товара Стул Halmar Kraken, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Kraken, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Halmar Kraken, бежевый

54
Фотография товара Стул Одди, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр синий

26
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр оранжевый

26
В наличии 133 шт.
Фотография товара Стул Marilyn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marilyn, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Стул Marilyn

90
Фотография товара Кресло Groovy Chair от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Groovy Chair, произведённого компанией ChiedoCover
от65 690
Оптовая цена

Кресло Groovy Chair

54
Распродажа
Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8903
4 990 ₽

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон

49
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Санса 140 грей / белая шагрень / грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Санса 140 грей / белая шагрень / грей, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Стол Санса 140 грей / белая шагрень / грей

42
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 79041
35 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Венге

6
Фотография товара Стол обеденный Берк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Берк, произведённого компанией ChiedoCover
от114 390
Оптовая цена

Стол обеденный Берк

133
Фотография товара Стол Грантем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Грантем, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Стол Грантем

47
Хит
Фотография товара Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89016
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Купер 160, Белый мрамор, черная шагрень, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Купер 160, Белый мрамор, черная шагрень, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от49 49038
79 390 ₽Оптовая цена

Стол Купер 160, Белый мрамор, черная шагрень, стекло / черный каркас

32
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Вани от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вани, произведённого компанией ChiedoCover
от77 890

Стол Вани

13
Фотография товара Стол Рондо белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рондо белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стол Рондо белый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол обеденный Safari, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Safari, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
143 490

Стол обеденный Safari, черный мрамор

9
В наличии 23 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж NEW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия Винтаж NEW, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49026
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия Винтаж NEW

26
В наличии 140 шт.
Фотография товара Стул Wiesbaden от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wiesbaden, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Wiesbaden

14
Фотография товара Стул Дженни букле, бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженни букле, бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Дженни букле, бежево-серый

26
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Studio, велюр, металл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул мягкий Studio, велюр, металл, розовый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Рич слоновая кость/ромб бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич слоновая кость/ромб бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Рич слоновая кость/ромб бежевый

14
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул без подлокотников Flow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул без подлокотников Flow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Стул без подлокотников Flow, черный

12
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Lori, черный, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Lori, черный, каркас металл

6
Фотография товара Стул Greentown, серый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Greentown, серый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул Greentown, серый, экокожа

14
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), темно-серый

6
Фотография товара Стул Бриф DD букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф DD букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул Бриф DD букле светло-серый

7
В наличии 23 шт.

Товар в корзине

Стул обеденный Флорео букле молочный
Стул обеденный Флорео букле молочный
10 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон

49
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Санса 140 грей / белая шагрень / грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Санса 140 грей / белая шагрень / грей, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Стол Санса 140 грей / белая шагрень / грей

42
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 79041
35 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Венге

6
Фотография товара Стол обеденный Берк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Берк, произведённого компанией ChiedoCover
от114 390
Оптовая цена

Стол обеденный Берк

133

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности