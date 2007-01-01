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Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л - фото 1

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л

Артикул: CH-062-331
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр215 мм
  • Объем1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке10 шт

Отзывы

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Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л
от 1 400
В корзине

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