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Нож янагиба для сашими «Масахиро» сталь, пластик - фото 1

Нож янагиба для сашими «Масахиро» сталь, пластик

Артикул: CH-058-397
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина35 мм
  • Высота19 мм
  • Вес0.130 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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