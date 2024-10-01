Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина35 мм
- Высота19 мм
- Вес0.130 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, без отбойников
Стул барный Ува S, венге/ бежевый
Стул Vener, розовый, черный каркас
Стул Fill, рогожка зеленая, ножки бук
Пенал для документов со стеклом, 395*370*1960, венге
Кресло Монро, какао
Нож кухонный «Киото» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Ясукэ» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Каджи» односторонняя заточка сталь нержавеющий,дерево
Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево
Нож янагиба для суши, сашими «Масахиро» сталь, дерево
Нож кухонный «Фубуки» сталь нержавеющая, дерево
Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево
Нож японский "Кинцуги" сталь нержавеющая, пластик