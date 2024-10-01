Товар в корзине. Перейти
Нож кухонный «Китин» односторонняя заточка сталь нержавеющая - фото 1

Нож кухонный «Китин» односторонняя заточка сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-396
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Фотография товара Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево от компании ChiedoCover.
Следующий Нож янагиба для сашими «Масахиро» сталь, пластик
Фотография товара Нож янагиба для сашими «Масахиро» сталь, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес0.315 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая

36
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ligero №1, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Ligero №1

31
Фотография товара Подвесное кресло "Капля Ротанг" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло "Капля Ротанг", произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Подвесное кресло "Капля Ротанг"

46
Настоящее фото товара Диван Scott двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена

Диван Scott двухместный

52
Настоящее фото товара Скамья со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от46 190

Скамья со спинкой

32
Фотография товара Стульчик для кормления, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, белый

43
Фотография товара Стол Лидер 3, д1200, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 3, д1200, орех, черный

12

Другие товары из раздела ножи для японской кухни

Настоящее фото товара Нож кухонный «Като» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Нож кухонный «Като» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

11
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 230

Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Киото» односторонняя заточка сталь нержавеющий, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 870

Нож кухонный «Киото» односторонняя заточка сталь нержавеющий, полиоксиметилен

13
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 560

Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Икигаи» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 400

Нож кухонный «Икигаи» сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая

9
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Ирусу» сталь нержавеющая, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290

Нож кухонный «Ирусу» сталь нержавеющая, сталь

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от35 700

Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик

9
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Нож кухонный «Китин» односторонняя заточка сталь нержавеющая
Нож кухонный «Китин» односторонняя заточка сталь нержавеющая
от 13 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая

36
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ligero №1, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Ligero №1

31
Фотография товара Подвесное кресло "Капля Ротанг" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло "Капля Ротанг", произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Подвесное кресло "Капля Ротанг"

46
Настоящее фото товара Диван Scott двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена

Диван Scott двухместный

52