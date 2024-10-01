Товар в корзине. Перейти
Нож столовый «Ханна антик» - фото 1

Нож столовый «Ханна антик»

Артикул: CH-061-329
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Монтевидео»
Фотография товара Нож столовый «Монтевидео» от компании ChiedoCover.
Следующий Нож столовый «Дольче Вита»
Фотография товара Нож столовый «Дольче Вита» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Рококо», 490мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рококо», 490мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 8409
3 100 ₽

Доска для подачи из дуба, темное дерево

12
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Тиволи», 2,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Тиволи», 2,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3305
1 390 ₽Оптовая цена

Кувшин «Тиволи», 2,3л

7
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Эвридэй», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Тарелка десертная «Эвридэй», стекло

7
В наличии 2942 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от9 5008
10 290 ₽

Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический

13
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник стекло 0,55 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник стекло 0,55 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник стекло 0,55 л, прозрачный

11
В наличии 145 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг

9
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы дуб, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от2 7306
2 890 ₽Оптовая цена

Доска для пиццы дуб, коричневый

15
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая 300 мл, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Молочник с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая 300 мл, металлический

12
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан» для стейка, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан» для стейка

9
В наличии 184 шт.

Другие товары из раздела ножи столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт»

9
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Багет бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Багет бэйсик»

11
В наличии 2160 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Атлантис Бейсик», произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Атлантис Бейсик»

6
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Багет»

11
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Эрмитаж», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Эрмитаж»

9
В наличии 43 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Филет», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Филет»

6
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Нова», произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Нова»

9
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Нож столовый «Ханна антик»
Нож столовый «Ханна антик»
от 1 610
1 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Рококо», 490мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рококо», 490мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 8409
3 100 ₽

Доска для подачи из дуба, темное дерево

12
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Тиволи», 2,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Тиволи», 2,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3305
1 390 ₽Оптовая цена

Кувшин «Тиволи», 2,3л

7
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Эвридэй», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Тарелка десертная «Эвридэй», стекло

7
В наличии 2942 шт.