Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Рококо», 490мл, стекло, прозрачный
Доска для подачи из дуба, темное дерево
Кувшин «Тиволи», 2,3л
Тарелка десертная «Эвридэй», стекло
Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический
Салатник стекло 0,55 л, прозрачный
Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг
Доска для пиццы дуб, коричневый
Молочник с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая 300 мл, металлический
Тарелка «Ресторан» для стейка
Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая
Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт»
Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая
Нож столовый «Багет бэйсик»
Нож столовый «Атлантис Бейсик»
Нож столовый «Багет»
Нож столовый «Эрмитаж»
Нож столовый «Филет»
Нож столовый «Нова»
Олд фэшн «Рококо», 490мл, стекло, прозрачный
Доска для подачи из дуба, темное дерево
Кувшин «Тиволи», 2,3л
Тарелка десертная «Эвридэй», стекло