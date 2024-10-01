Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина150 мм
- Материалдуб
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке3 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Молочник, сталь нержавеющая 50 мл, металлический
Доска для подачи дуб, черная
Горшок для запекания «Маренго» керамика
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм
Хайбол «Гранити», 200мл, стекло, прозрачный
Доска для подачи, дуб
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 475мл, фарфор
Доска для подачи из дуба, темно - коричневый
Нож для стейка, длина 230мм
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, белый
Подставка для мельниц, банок, сланец натуральный
Подставка для специй, дуб
Подставка для салфеток и емкостей, для специй, 3 отделения
Подставка для специй, дуб, бежевая
Подставка для специй, 2 отделения, дуб
Подставка для специй, коричневая
Подставка для мельниц, для специй, бук
Подставка для мельниц, для специй, бук, светлое дерево
Подставка для мельниц, для специй, светлое дерево, бук
Подставка для мельниц и для специй
Молочник, сталь нержавеющая 50 мл, металлический
Доска для подачи дуб, черная
Горшок для запекания «Маренго» керамика
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм