Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Производится в Китае под строгим контролем качества. Нож выполнен из нержавеющей стали, что свидетельствует о прочности и долговечности изделия. Матовое покрытие цвета розового золота придает изделию изысканный и современный вид. Предлагается отдельно и вместе с другими столовыми приборами серии Sapporo – ложками и вилками. Столовый нож имеет оптимальную длину – 22 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Вес0.066 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветрозовое золото
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт