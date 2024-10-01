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Нож столовый «Саппоро бэйсик», розовое золото - фото 1Нож столовый «Саппоро бэйсик», розовое золото - фото 2

Нож столовый «Саппоро бэйсик», розовое золото

Артикул: CH-060-799
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Производится в Китае под строгим контролем качества. Нож выполнен из нержавеющей стали, что свидетельствует о прочности и долговечности изделия. Матовое покрытие цвета розового золота придает изделию изысканный и современный вид. Предлагается отдельно и вместе с другими столовыми приборами серии Sapporo – ложками и вилками. Столовый нож имеет оптимальную длину – 22 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Вес0.066 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветрозовое золото

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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