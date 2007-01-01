Характеристики товара
Описание
Стул Тринидад с черной и белой спинкой — это стильный и современный элемент интерьера, который добавит элегантности и комфорта в любое пространство.
Изготовлен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Обит качественным тканевым материалом, который отличается высокой износостойкостью и приятен на ощупь.
Стул сочетает в себе контрастные черную и белую спинки, что создает эффектный визуальный акцент и позволяет легко интегрировать его в различные стили интерьера. Элегантные линии и современный силуэт делают стул не только удобным, но и стильным элементом декора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина540 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес7.9 кг
- Материалмассив, полипропилен
- Материал каркасаполипропилен
- Материал ножекмассив бука
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки7.90 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет