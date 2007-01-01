Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Tolix, синий
Стул Tolix, синий
11 оценок
2 49060
6 190 ₽
Стул Tolix, синий - фото 1Стул Tolix, синий - фото 2Стул Tolix, синий - фото 3
Распродажа

Стул Tolix, синий

Артикул: CH-082-769
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Материал сиденьяметалл
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Tolix - это абсолютно культовый стул, настоящая легенда промышленного дизайна.

Прочная металлическая конструкция этого стула выдержит интенсивное использование, обеспечивая долгие годы безупречной службы. Геометрически четкий силуэт и лаконичные линии подчеркнут современный характер вашего заведения, создавая атмосферу стильного минимализма.

Высокая, узкая спинка с вертикальной рельефной вставкой придает стулу выразительность, а слегка изогнутое сиденье с перфорацией обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Ваши гости оценят заботу о деталях!

Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере HoReCa. Именно поэтому при создании этого стула мы уделили особое внимание качеству материалов и конструкции. Металлическая рама с прочным покрытием устойчива к царапинам и сколам, а перфорированное сиденье не только добавляет стиля, но и обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая скопление влаги.

Ключевые преимущества:

• Непревзойденная прочность: Выдержит интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений, что экономит время и ресурсы.
• Современный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст стильную атмосферу.
• Комфорт для гостей: Эргономичное сиденье и высокая спинка обеспечат комфортное времяпрепровождение.
• Долгосрочная инвестиция: Забудьте о частой замене мебели – этот стул прослужит вам долгие годы!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
