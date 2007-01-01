Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix, голубой
10 оценок
2 49060
6 190 ₽
Стул Tolix, голубой - фото 1Стул Tolix, голубой - фото 2Стул Tolix, голубой - фото 3Стул Tolix, голубой - фото 4
Распродажа

Стул Tolix, голубой

Артикул: CH-081-812
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Материал сиденьяметалл
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Tolix - это абсолютно культовый стул, настоящая легенда промышленного дизайна.

Прочная металлическая конструкция этого стула выдержит интенсивное использование, обеспечивая долгие годы безупречной службы. Геометрически четкий силуэт и лаконичные линии подчеркнут современный характер вашего заведения, создавая атмосферу стильного минимализма.

Высокая, узкая спинка с вертикальной рельефной вставкой придает стулу выразительность, а слегка изогнутое сиденье с перфорацией обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Ваши гости оценят заботу о деталях!

Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере HoReCa. Именно поэтому при создании этого стула мы уделили особое внимание качеству материалов и конструкции. Металлическая рама с прочным покрытием устойчива к царапинам и сколам, а перфорированное сиденье не только добавляет стиля, но и обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая скопление влаги.

Ключевые преимущества:

• Непревзойденная прочность: Выдержит интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений, что экономит время и ресурсы.
• Современный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст стильную атмосферу.
• Комфорт для гостей: Эргономичное сиденье и высокая спинка обеспечат комфортное времяпрепровождение.
• Долгосрочная инвестиция: Забудьте о частой замене мебели – этот стул прослужит вам долгие годы!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота860 мм
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Стул Tolix, голубой
Стул Tolix, голубой
от 2 490
6 190 ₽
В корзине

