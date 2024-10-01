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Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр - фото 1Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр - фото 2Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр - фото 3

Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр

Артикул: CH-067-793
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина1400 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность460 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

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