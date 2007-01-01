Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество массажных роликов спины: 4
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3
Технические характеристики
Управление: Пульт управления
Механизм качания: Мультиблок
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 150 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина670 мм
- Ширина750 мм
- Высота1200/1400 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Мощность42 Вт
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки1000 мм
- Вес упаковки35 кг
- Объём упаковки0.77 м3
- Изделия стопируютсяНет