Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Беленс, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное массажное кресло Беленс, шоколад
5 оценок
48 890
Товар в корзине. Перейти
Офисное массажное кресло Беленс, шоколад - фото 1Офисное массажное кресло Беленс, шоколад - фото 2Офисное массажное кресло Беленс, шоколад - фото 3

Офисное массажное кресло Беленс, шоколад

Артикул: CH-068-157
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина670 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота1200/1400 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Прест, молочный
Фотография товара Кресло Прест, молочный от компании ChiedoCover.
Следующий Офисное массажное кресло Беленс, крем
Фотография товара Офисное массажное кресло Беленс, крем от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Механизм качания: Мультиблок
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 150 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота1200/1400 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Мощность42 Вт
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки1000 мм
  • Вес упаковки35 кг
  • Объём упаковки0.77 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела массажные кресла

Фотография товара Массажное кресло Аура, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Массажное кресло Аура, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
293 190
Оптовая цена

Массажное кресло Аура, бежевый

10
Фотография товара Массажное кресло Serene, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Массажное кресло Serene, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
152 690
Оптовая цена

Массажное кресло Serene, коричневый

8
Фотография товара Массажное кресло Muse, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Массажное кресло Muse, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
858 090
Оптовая цена

Массажное кресло Muse, бежевый

14
Фотография товара Массажное кресло Паскал, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Массажное кресло Паскал, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
222 690
Оптовая цена

Массажное кресло Паскал, шампань

15
Фотография товара Офисное массажное кресло Ренев, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Ренев, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Ренев, антрацит

6
Фотография товара Офисное массажное кресло Ренев, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Ренев, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Ренев, шоколад

5
Фотография товара Офисное массажное кресло Гранд, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Гранд, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
56 790
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Гранд, антрацит

9
Фотография товара Офисное массажное кресло Ренев, крем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Ренев, крем, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Ренев, крем

15
Фотография товара Офисное массажное кресло Беленс, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Беленс, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
48 890
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Беленс, антрацит

5
Фотография товара Офисное массажное кресло Гранд, крем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Гранд, крем, произведённого компанией ChiedoCover
46 690
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Гранд, крем

10

Товар в корзине

Офисное массажное кресло Беленс, шоколад
Офисное массажное кресло Беленс, шоколад
48 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности