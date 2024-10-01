Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество воздушных подушек: 34
Количество массажных роликов спины: 4
Макс. время сеанса массажа (минут): 40
Роликовый массаж икр: Нет
Роликовый массаж стоп: Да
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Да
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Да
Воздушный массаж бедер: Да
Воздушный массаж поясницы: Да
Воздушный массаж стоп: Да
Траектория передвижения массажной каретки: SL-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 135 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Голова / Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Поясница / Руки
Вид массажа стоп: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Роликовый / Шиацу
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Комбинированный / Постукивающий / Похлопывающий / Разминающий / Раскатывающий / Растягивающий / Роликовый / Шведский / Шиацу
Вид массажа сиденья: Воздушно-компрессионный / Разминающий
Массаж ног: Да
Количество роликов: 6
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Вид массажа бедер: Компрессионный
Количество автоматических программ: 21
Технические характеристики
Управление: Голосовое управление / Пульт управления
Автоматическое отключение: Да
Возможность памяти: Да
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 180° и 190°
Рекомендуемая высота пользователя: 152 - 195 см
Индикатор времени программы: Да
Количество моторов: 8
Порт для зарядки: USB 2.0
Таймер: 5-40 минут
Напряжение питания: 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 5 см
Максимальная нагрузка: 120 кг
Потребляемая мощность: 120 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1550/1900 мм
- Ширина765 мм
- Высота1040/1150 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Мощность120 Вт
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки1120 мм
- Глубина упаковки1450 мм
- Объём упаковки1.32 м3
- Вес упаковки117 кг