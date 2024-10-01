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Массажное кресло Phoenix, бежевый

Артикул: CH-068-115
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество воздушных подушек: 34
Количество массажных роликов спины: 4
Макс. время сеанса массажа (минут): 40
Роликовый массаж икр: Нет
Роликовый массаж стоп: Да
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Да
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Да
Воздушный массаж бедер: Да
Воздушный массаж поясницы: Да
Воздушный массаж стоп: Да
Траектория передвижения массажной каретки: SL-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 135 см
Функция прогрева: Да

Зоны массажа: Голова / Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Поясница / Руки
Вид массажа стоп: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Роликовый / Шиацу
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Комбинированный / Постукивающий / Похлопывающий / Разминающий / Раскатывающий / Растягивающий / Роликовый / Шведский / Шиацу
Вид массажа сиденья: Воздушно-компрессионный / Разминающий
Массаж ног: Да
Количество роликов: 6
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Вид массажа бедер: Компрессионный
Количество автоматических программ: 21


Технические характеристики

Управление: Голосовое управление / Пульт управления
Автоматическое отключение: Да
Возможность памяти: Да
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 180° и 190°
Рекомендуемая высота пользователя: 152 - 195 см
Индикатор времени программы: Да
Количество моторов: 8
Порт для зарядки: USB 2.0
Таймер: 5-40 минут
Напряжение питания: 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 5 см
Максимальная нагрузка: 120 кг
Потребляемая мощность: 120 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1550/1900 мм
  • Ширина765 мм
  • Высота1040/1150 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Мощность120 Вт
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки1120 мм
  • Глубина упаковки1450 мм
  • Объём упаковки1.32 м3
  • Вес упаковки117 кг

Отзывы

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