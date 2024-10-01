Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество воздушных подушек: 22
Макс. время сеанса массажа (минут): 30
Роликовый массаж икр: Нет
Роликовый массаж стоп: Да
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Да
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Да
Воздушный массаж бедер: Нет
Воздушный массаж поясницы: Нет
Воздушный массаж стоп: Да
Траектория передвижения массажной каретки: SL-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 125 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Поясница
Вид массажа стоп: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Роликовый
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: Акупунктурный / Вибрационный / Воздушно-компрессионный / Постукивающий / Похлопывающий / Разминающий / Роликовый / Шиацу
Массаж ног: Да
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Количество автоматических программ: 12
Технические характеристики
Управление: Пульт управления
Автоматическое раскладывание: Да
Индикатор времени программы: Да
Таймер: 5-30 минут
Напряжение питания: AC 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 25 см
Максимальная нагрузка: 120 кг
Потребляемая мощность: 110 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400/1730 мм
- Ширина730 мм
- Высота920/1090 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, пластик, ткань
- Мощность110 Вт
- Цветшампань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1210 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки1150 мм
- Объём упаковки1.06 м3
- Вес упаковки77 кг