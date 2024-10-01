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Массажное кресло Flow, шампань

Артикул: CH-068-119
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество воздушных подушек: 22
Макс. время сеанса массажа (минут): 30
Роликовый массаж икр: Нет
Роликовый массаж стоп: Да
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Да
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Да
Воздушный массаж бедер: Нет
Воздушный массаж поясницы: Нет
Воздушный массаж стоп: Да
Траектория передвижения массажной каретки: SL-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 125 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Поясница
Вид массажа стоп: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Роликовый
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: Акупунктурный / Вибрационный / Воздушно-компрессионный / Постукивающий / Похлопывающий / Разминающий / Роликовый / Шиацу
Массаж ног: Да
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Количество автоматических программ: 12


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Автоматическое раскладывание: Да
Индикатор времени программы: Да
Таймер: 5-30 минут
Напряжение питания: AC 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 25 см
Максимальная нагрузка: 120 кг
Потребляемая мощность: 110 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400/1730 мм
  • Ширина730 мм
  • Высота920/1090 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань
  • Мощность110 Вт
  • Цветшампань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1210 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки1150 мм
  • Объём упаковки1.06 м3
  • Вес упаковки77 кг

Отзывы

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