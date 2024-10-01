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Офисное массажное кресло Renew

Артикул: CH-068-186
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Зоны массажа: Спина / Поясница / Плечи / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2D массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Механизм качания: Топ-ган Люкс
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 130 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота1270 мм
  • Вес23 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материалкожа
  • Материал каркасаметалл
  • Мощность42 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.56 м3
  • Вес упаковки26 кг

Отзывы

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