Товар в корзине. Перейти
Офисное массажное кресло Renew, антрацит - фото 1Офисное массажное кресло Renew, антрацит - фото 2Офисное массажное кресло Renew, антрацит - фото 3

Офисное массажное кресло Renew, антрацит

Артикул: CH-068-161
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное массажное кресло Balance, шоколад
Фотография товара Офисное массажное кресло Balance, шоколад от компании ChiedoCover.
Следующий Офисное массажное кресло Renew, шоколад
Фотография товара Офисное массажное кресло Renew, шоколад от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Зоны массажа: Спина / Поясница / Плечи / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2D массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Механизм качания: Топ-ган Люкс
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 130 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота1270 мм
  • Вес23 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Мощность42 Вт
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.56 м3
  • Вес упаковки26 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела массажные кресла

New
Фотография товара Массажное кресло Eclipse, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Массажное кресло Eclipse, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
714 090
Оптовая цена

Массажное кресло Eclipse, бежевый

9
New
Фотография товара Массажное кресло Phoenix, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Массажное кресло Phoenix, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
382 890
Оптовая цена

Массажное кресло Phoenix, бежевый

10
New
Фотография товара Массажное кресло Flow, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Массажное кресло Flow, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
201 590
Оптовая цена

Массажное кресло Flow, шампань

5
New
Фотография товара Массажное кресло Muse, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Массажное кресло Muse, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
858 090
Оптовая цена

Массажное кресло Muse, бежевый

14
New
Фотография товара Офисное массажное кресло Grand, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Grand, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
46 690
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Grand, шоколад

9
New
Фотография товара Офисное массажное кресло Grand, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Grand, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
46 690
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Grand, антрацит

9
New
Фотография товара Офисное массажное кресло Grand, крем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Grand, крем, произведённого компанией ChiedoCover
46 690
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Grand, крем

10
New
Фотография товара Офисное массажное кресло Balance, крем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Balance, крем, произведённого компанией ChiedoCover
48 890
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Balance, крем

7
New
Фотография товара Офисное массажное кресло Balance от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Balance, произведённого компанией ChiedoCover
63 090
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Balance

13
New
Фотография товара Офисное массажное кресло Renew от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное массажное кресло Renew, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Офисное массажное кресло Renew

5

Товар в корзине

Офисное массажное кресло Renew, антрацит
Офисное массажное кресло Renew, антрацит
47 090
В корзине

С этим товаром покупают