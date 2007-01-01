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Настоящее фото товара Офисный стеллаж Ворф, произведённого компанией ChiedoCover
Офисный стеллаж Ворф
31 оценка
6 190
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Офисный стеллаж Ворф - фото 1Офисный стеллаж Ворф - фото 2

Офисный стеллаж Ворф

Артикул: CH-034-013
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота850 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Предлагаем вашему вниманию практичный и ёмкий стеллаж для бумаг с дверью из серии мебели. Он изготовлен на мебельной фабрике из ЛДСП материалов. Выполнен в классической офисной палитре (основной цвет: итальянский орех), что позволяет ему удачно войти практически в любой интерьер, функциональным и неотъемлемым элементом. Габариты стеллажа: ширина - 56; глубина – 37; высота – 85; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм. Если вам необходим удобный, емкий и функциональный стеллаж, который подойдет для любой деловой обстановки, предоставит возможность держать Ваши документы и бумаги в идеальном порядке, тогда эта модель для Вас.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота850 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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