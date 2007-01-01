Характеристики товара
Описание
Предлагаем вашему вниманию практичный и ёмкий стеллаж для бумаг с дверью из серии мебели. Он изготовлен на мебельной фабрике из ЛДСП материалов. Выполнен в классической офисной палитре (основной цвет: итальянский орех), что позволяет ему удачно войти практически в любой интерьер, функциональным и неотъемлемым элементом. Габариты стеллажа: ширина - 56; глубина – 37; высота – 85; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм. Если вам необходим удобный, емкий и функциональный стеллаж, который подойдет для любой деловой обстановки, предоставит возможность держать Ваши документы и бумаги в идеальном порядке, тогда эта модель для Вас.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина370 мм
- Высота850 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки860 мм
- Вес упаковки21.50 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет