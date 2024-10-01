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Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-219
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «‎Акватик» турецкого бренда Pasabahce – это посуда высокого качества, которую выпускают уже более полувека. Стаканы выполнены из премиального стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Брутальный мужской дизайн делает их популярной посудой для сервировки в ресторанах, барах и кафе.

Барные бокалы имеют устойчивое толстое дно, что позволяет им надежно стоять на поверхности. Стеклянная посуда не требует особого ухода – допускается мойка в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,21 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

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