Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Акватик» турецкого бренда Pasabahce – это посуда высокого качества, которую выпускают уже более полувека. Стаканы выполнены из премиального стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Брутальный мужской дизайн делает их популярной посудой для сервировки в ресторанах, барах и кафе.
Барные бокалы имеют устойчивое толстое дно, что позволяет им надежно стоять на поверхности. Стеклянная посуда не требует особого ухода – допускается мойка в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота85 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0,21 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт