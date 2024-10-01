Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный - фото 4Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный - фото 5

Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-223
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Акватик», 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Кошем», 280мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Кошем», 280мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота86 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,24 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Пуф Drum Button от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Drum Button, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Пуф Drum Button

40
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь

44
В наличии 19 шт.
Фотография товара Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге

38
Настоящее фото товара Машинка для чистки обуви, Эко стандарт Р, произведённого компанией ChiedoCover
от43 490

Машинка для чистки обуви, Эко стандарт Р

14
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Атлантис», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Атлантис»

11
В наличии 456 шт.

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 2796 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Вэст Луп», 320мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Вэст Луп», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Вэст Луп», 320мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», 210мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», 210мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Гауди», 490мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 230мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 230мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, бирюзовый

10
В наличии 576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Бэйзик Бар Селекшн», 356мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Бэйзик Бар Селекшн», 356мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 159 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Шоу», 334мл, хрустальное стекло, прозрачный

6
В наличии 186 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый

5
В наличии 996 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Гибралтар», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Гибралтар», 266мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Гибралтар», 266мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Аркади», 240мл, стекло, прозрачный
от 200
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Пуф Drum Button от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Drum Button, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Пуф Drum Button

40
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь

44
В наличии 19 шт.
Фотография товара Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Бра светодиодное Паркер, квадрат, венге

38
Настоящее фото товара Машинка для чистки обуви, Эко стандарт Р, произведённого компанией ChiedoCover
от43 490

Машинка для чистки обуви, Эко стандарт Р

14