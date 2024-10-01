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Олд фэшн «Карат», 300мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Карат», 300мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Карат», 300мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-127
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Карат» – эффектный стакан с оригинальными гранями. Посуда имеет стандартный для стиля олд фэшн дизайн – ровные стенки и плотное дно характерны для подобных товаров. При этом фужер невысокий, высота стенок равна 82 мм, диаметр по чаше 8,5 см. Объем 300 мл.

Стакан выполнен из стекла. Он прозрачный, при свете ламп красиво играет бликами. Свет отражают и небольшие грани, которые производитель добавил в нижней части посуды. Эти линии неброские, но они добавляют изделию очарования. Благодаря высокому качеству материала барный фужер легко мыть, он долговечен в применении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота82 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,30 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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