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Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный - фото 3

Олд фэшн «Кончерто», 230мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-695
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр84 мм
  • Объем0,23 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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