Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Мурано Граффио», 290мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Мурано Граффио», 290мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Мурано Граффио», 290мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-853
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый
Фотография товара Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, стекло, сливовый от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Мурано Ланче», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр88 мм
  • Объем0,29 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скамья-софа Барго, произведённого компанией ChiedoCover
41 390
Оптовая цена

Скамья-софа Барго

44
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2783-PL Ello LED 140W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2783-PL Ello LED 140W, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2783-PL Ello LED 140W

47
Фотография товара Обеденный стул Чико, шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Чико, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Обеденный стул Чико, шоколадный

58
Настоящее фото товара Люстра Сицилия хрустальная с пультом Хром, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена

Люстра Сицилия хрустальная с пультом Хром

35
Настоящее фото товара Диван Soriana, произведённого компанией ChiedoCover
от202 790
Оптовая цена

Диван Soriana

34
Распродажа
Фотография товара Стул Gavi, велюр Sharli 10, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gavi, велюр Sharli 10, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79027
9 290 ₽

Стул Gavi, велюр Sharli 10, ножки бук морилка старинный орех

6

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 10704 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Венеция», 200мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 4871 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Нью-Йорк», 380мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Нью-Йорк», 380мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Нью-Йорк», 380мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 408 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Лог», 220мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Лог», 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Лог», 220мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 576 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Абсолюти», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Абсолюти», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Абсолюти», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 408 шт.
Фотография товара Олд фэшн «Бах», 335мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Бах», 335мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Олд фэшн «Бах», 335мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 400мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Рококо», 490мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рококо», 490мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 144 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Мурано Граффио», 290мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Мурано Граффио», 290мл, стекло, прозрачный
от 390
410 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скамья-софа Барго, произведённого компанией ChiedoCover
41 390
Оптовая цена

Скамья-софа Барго

44
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2783-PL Ello LED 140W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2783-PL Ello LED 140W, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2783-PL Ello LED 140W

47
Фотография товара Обеденный стул Чико, шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Чико, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Обеденный стул Чико, шоколадный

58
Настоящее фото товара Люстра Сицилия хрустальная с пультом Хром, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена

Люстра Сицилия хрустальная с пультом Хром

35