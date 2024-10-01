Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Америка 20х» в классической форме, характерной для бокалов такого стиля. Ровные стенки совершенно прямые, дно толстое и прочное. При этом фужер прозрачный, так как производится из качественного стекла.
Стеклянный стакан в стиле олд фэшн объемом 300 мл имеет высоту всего 83 мм. Диаметр чаши при этом равен 8,3 см, что делает изделия немного квадратным. Посуда кажется невысокой. Для придания особого стиля производитель добавил в нижней части лаконичный геометрический орнамент, что добавляет прозрачному материалу очарование.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота83 мм
- Диаметр83 мм
- Объем0,30 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт