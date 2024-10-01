Товар в корзине. Перейти
Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-418
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Кортина», 400мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Кортина», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Аршитект», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Аршитект», 320мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота107 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0,39 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2613-5P Feels 5*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2613-5P Feels 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89043
18 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2613-5P Feels 5*E14*60W

42
В наличии 27 шт.В пути 40 шт.
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, дуб крафт, столешница серая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, дуб крафт, столешница серая

41
Распродажа
Фотография товара Полукресло Gavi, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gavi, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29031
8 990 ₽

Полукресло Gavi, желтый

8
Фотография товара Подстолье обеденное Sally wide от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Sally wide, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Подстолье обеденное Sally wide

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Шкаф для документов, 790*370*1960, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Шкаф для документов, 790*370*1960, венге

14
Настоящее фото товара Урна уличная Бавария без пепельницы, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Урна уличная Бавария без пепельницы

12
Настоящее фото товара Держатель стакана и мыльницы, BERKEL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Держатель стакана и мыльницы, BERKEL

15

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Гранити», 270мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Гранити», 270мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 10303 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сальто», 320мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сальто», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сальто», 320мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 194 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, прозрачный

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сордженте», 420мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сордженте», 420мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сордженте», 420мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 167 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рифлесси», 300мл, стекло, серый

14
В наличии 109 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло

13
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 250мл, поликарбонат, голубой

8
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Хани», 370мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хани», 370мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Индевор», 190мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Индевор», 190мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Индевор», 190мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Стоун», 390мл, стекло, прозрачный
от 390
410 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2613-5P Feels 5*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2613-5P Feels 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89043
18 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2613-5P Feels 5*E14*60W

42
В наличии 27 шт.В пути 40 шт.
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, дуб крафт, столешница серая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, дуб крафт, столешница серая

41
Распродажа
Фотография товара Полукресло Gavi, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gavi, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29031
8 990 ₽

Полукресло Gavi, желтый

8
Фотография товара Подстолье обеденное Sally wide от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Sally wide, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Подстолье обеденное Sally wide

15
В наличии 30 шт.