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Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий - фото 1Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий - фото 2Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий - фото 3

Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий

Артикул: CH-064-722
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота88 мм
  • Диаметр82 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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