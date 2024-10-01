Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота83 мм
- Диаметр76 мм
- Объем0,22 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
Стул Форли кирпичный
Стул барный Аррас, ткань softness java
Стул Chilly велюр бежевый/ черные ножки
Стул Рединг шоколад
Пуф-банкетка Торн, велюр салатовый
Держатель с мыльницей, SAUER
Олд фэшн «Карат», 300мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Саваж», 260мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сублим», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Триумф», 330мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сордженте», 420мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Гибралтар», 355мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Эклипс», 470мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Мельница», 250мл, хрусталь, прозрачный
Олд фэшн «Бэйзик Бар Селекшн», 356мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Индевор», 190мл, стекло, прозрачный