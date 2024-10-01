Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Ода» – стандартный стакан средней вместимости. Объем фужера 250 мл, стенки ровные средней высоты. Они немного расширяются вверх, за счет чего меняется диаметр посуды.
Стакан стеклянный, он выполнен из качественного прозрачного стекла. Материал прекрасно отражает свет, позволяя напиткам выгодно играть в лучах солнца или искусственного освещения. Стекольный завод ОСЗ тщательно контролирует качество продукции, поэтому товары всегда выгодно выделяются среди остальной посуды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота85 мм
- Диаметр75 мм
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке30 шт