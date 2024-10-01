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Олд фэшн «Аллегра», 335мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Аллегра», 335мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Аллегра», 335мл, стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Аллегра», 335мл, стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Аллегра», 335мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-640
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Серия посуды Allegra от бренда Pasabahce подойдет для тех, кто любит посуду в минималистичном дизайне. Низкие стаканы выполнены из прочного стекла, которое устойчиво к появлению трещин и сколов. Прозрачные стенки со временем не тускнеют и не меняют цвет. Стеклянные бокалы имеют округлую форму и широкое донышко – надежно стоят на горизонтальной поверхности, даже если его нечаянно задеть рукой, он не упадет. Допускается мойка в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота87 мм
  • Диаметр74 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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