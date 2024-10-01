Характеристики товара
Описание
Серия посуды Allegra от бренда Pasabahce подойдет для тех, кто любит посуду в минималистичном дизайне. Низкие стаканы выполнены из прочного стекла, которое устойчиво к появлению трещин и сколов. Прозрачные стенки со временем не тускнеют и не меняют цвет. Стеклянные бокалы имеют округлую форму и широкое донышко – надежно стоят на горизонтальной поверхности, даже если его нечаянно задеть рукой, он не упадет. Допускается мойка в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота87 мм
- Диаметр74 мм
- Объем0,33 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт