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Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый - фото 1Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый - фото 2Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый - фото 3Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый - фото 4

Олд фэшн «Кассиопея», 330мл, стекло, серый

Артикул: CH-064-291
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота88 мм
  • Диаметр86 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалстекло
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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