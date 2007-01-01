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Настоящее фото товара Opera CF Сетка Золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Opera CF Сетка Золотой
113 оценок
10 670
Товар в корзине. Перейти
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Opera CF Сетка Золотой

Артикул: CH-022-048
113 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.7 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические с накладками из акриловой сетки

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Газ патрон - нет

Ролики - нет

Каркас - монолитный

Материал обивки - акриловая сетка

Материал набивки - отсутствует

Тип - для посетителей

Цвет - золотой

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 12,7 кг
Объем: 0,149 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.7 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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