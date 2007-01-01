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Настоящее фото товара Leo CF Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
Leo CF Экокожа Серый
141 оценка
9 050
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Leo CF Экокожа Серый - фото 1Leo CF Экокожа Серый - фото 2Leo CF Экокожа Серый - фото 3

Leo CF Экокожа Серый

Артикул: CH-022-099
141 оценка
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.7 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические с накладками из экокожи

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Газ патрон - нет

Ролики - нет

Каркас - монолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - отсутствует

Тип - для посетителей

Цвет - серый

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 13,1 кг
Объем: 0,15 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.7 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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