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Leo CF Экокожа Серый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические с накладками из экокожи

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Газ патрон - нет

Ролики - нет

Каркас - монолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - отсутствует

Тип - для посетителей

Цвет - серый

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 13,1 кг
Объем: 0,15 м3

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Основные характеристики

  • Вес13,1 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг

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