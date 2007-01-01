Характеристики товара
Описание
Подлокотники - металлические с накладками из экокожи
Подголовник - нет
Поясничная поддержка - да
Газ патрон - нет
Ролики - нет
Каркас - монолитный
Материал обивки - экокожа
Материал набивки - отсутствует
Тип - для посетителей
Цвет - серый
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм
Вес: 13,1 кг
Объем: 0,15 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес11.7 кг
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет