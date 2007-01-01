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Настоящее фото товара Nerey CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Nerey CF Экокожа Черный
126 оценок
10 800
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Реальное изображение товара 1 Nerey CF Экокожа Черный производства ChiedoCover
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Nerey CF Экокожа Черный

Артикул: CH-022-042
126 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические с накладками из экокожи
Поясничная поддержка - да
Каркас - монолитный
Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес11.7 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки26 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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