Характеристики товара
Описание
Подлокотники - металлические с накладками из экокожи
Поясничная поддержка - да
Каркас - монолитный
Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина650 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес11.7 кг
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки26 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет