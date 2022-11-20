Товар в корзине. Перейти

Nerey CF Экокожа Черный

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Drift Full CF Экокожа Черный
Drift Full CF Экокожа Черный
Следующий Valencia CF Экокожа Черный
Drift Full CF Экокожа Черный

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические с накладками из экокожи
Подголовник - нет
Поясничная поддержка - да
Газ патрон - нет
Ролики - нет
Каркас - монолитный
Материал обивки - экокожа
Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 12,7 кг
Объем: 0,151 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес13 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

Похожие товары

Valencia CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Valencia CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
5

Valencia CF Экокожа Черный

В наличии 100 шт.
Valencia CF Экокожа КоричневыйНастоящее фото товара Valencia CF Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
7

Valencia CF Экокожа Коричневый

В наличии 56 шт.
Valencia CF Экокожа БежевыйНастоящее фото товара Valencia CF Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
12

Valencia CF Экокожа Бежевый

Opera CF Сетка ЧерныйНастоящее фото товара Opera CF Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
14

Opera CF Сетка Черный

Opera CF Сетка СерыйНастоящее фото товара Opera CF Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
8

Opera CF Сетка Серый

Opera CF Сетка ЗолотойНастоящее фото товара Opera CF Сетка Золотой, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
13

Opera CF Сетка Золотой

В наличии 36 шт.
Bond CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Bond CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
6

Bond CF Экокожа Черный

Opera CF Mesh КоричневыйНастоящее фото товара Opera CF Mesh Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
5

Opera CF Mesh Коричневый

В наличии 1 шт.
Bond CF Экокожа БежевыйНастоящее фото товара Bond CF Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
6

Bond CF Экокожа Бежевый

Atlant CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Atlant CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Atlant CF Экокожа Черный

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе оптом

Orion CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Orion CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
13

Orion CF Экокожа Черный

Parlament Кожа ЧерныйНастоящее фото товара Parlament Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 990
Оптовая цена
8

Parlament Кожа Черный

В наличии 6 шт.
Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металлНастоящее фото товара Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39026
7 190 ₽
9

Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49038
2 390 ₽
52

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый

С этим товаром покупают

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 240
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый аршНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600
12

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
6

Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79019
2 190 ₽
58

Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона

В наличии 129 шт.
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Catania Ivory (эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
6

Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)